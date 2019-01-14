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Директор завода из Челябинска скончался на борту круизного теплохода
14.01.2019 г. 15:15
Челябинский промышленник умер от остановки сердца на пути в Дубай.
56-летний директор компании «РБ-Композит» Вячеслав Шестопалов после Нового года отправился в морской круиз с сыном. Вечером 12 января, на пути из Омана в Арабские Эмираты, он скончался на борту судна. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Сейчас решается вопрос об отправке тела из Бахрейна в Россию.
Вячеслав Шестопалов — директор научно-производственной компании «РБ-Композит», занимающейся созданием композиционных материалов и технологий их промышленного использования. До этого он работал в Уральском центре по утилизации военной техники и вооружения, был президентом Ассоциации оборонных предприятий, возглавлял «Завод Пластмасс», был учредителем «Уральского пиротехнического завода».
Фото с сайта pixabay.com
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