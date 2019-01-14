Челябинск занял 13-е место в списке интернет-зависимых городов России

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики составили рейтинг интернет-зависимых российских городов.

Опрос провел ZOOM MARKET среди жители 20 городов. Сотрудники агентства спросили у россиян, каждый ли день они выходят в интернет. Самыми зависимыми от интернета стали жители Москвы, Екатеринбурга и Краснодара. Челябинск занял в рейтинге 13-е место. На последней строчке — Саранск.

Самыми необходимыми интернет-сервисами большинство россиян считают электронную почту, банковские сайты, портал госуслуг и социальные сети. 63% опрошенных предпочитают выходить в интернет через смартфоны, 23% — через компьютеры. Остальные пользуются планшетами.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 14.01.2019 г.»