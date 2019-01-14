В Челябинске за снег на крышах домов будут штрафовать управляющие компании

Фото с сайта podolskriamo.ru

Региональная госжилинспекция предупреждает управляющие компании о необходимости своевременной уборки крыш домов от снега.

Зимой и весной при снегопадах и колебании температуры повышается вероятность образования сосулек, наледи и снежного покрова на крышах домов. Отсутствие мер по уборке снега с кровли может стать причиной угрозы жизни и здоровью прохожих, сообщили в пресс-службе госжилищинспекции Челябинской области.

Ответственность за своевременную очистку крыш от наледи лежит на управляющих компаниях. При непринятии мер организациям грозит штраф до 300 тыс. рублей. Если у компании нет возможности для своевременной уборки, она должна оградить опасную зону. Грубым нарушением лицензионных требований является падение сосулек и снега, которое приводит к причинению вреда жизни или тяжкого вреда здоровью. При повторном нарушении сведения о доме исключат из реестра лицензий.

Фото с сайта podolskriamo.ru

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