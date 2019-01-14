Транспортную развязку на Братьев Кашириных возле цирка откроют летом 2019 года

Фото с сайта cheladmin.ru

В мэрии назвали сроки завершения строительства путепровода на Братьев Кашириных.

Сдать третью очередь развязки, которая ведет на Российскую, планировалось еще до Нового года. Однако из-за возникших сложностей сроки перенесли. «Очень много сетей на этом участке, в том числе газ. Но в этом году движение планируем запустить, точной даты пока не называем», — цитирует 74.ru замглавы города по дорожному хозяйству Владимира Алейникова. По его словам, открыть путепровод планируется летом.

Перенос сроков сдачи развязки возле цирка также откладывает начало реконструкции Ленинградского моста — его ремонт запланирован в ходе подготовки инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС. Владимир Алейников заявил, что до открытия движения по путепроводу Братьев Кашириных — Труда — Российская мост на проспекте Победы закрывать не будут.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 14.01.2019 г.»