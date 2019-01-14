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Транспортную развязку на Братьев Кашириных возле цирка откроют летом 2019 года
14.01.2019 г. 15:42
В мэрии назвали сроки завершения строительства путепровода на Братьев Кашириных.
Сдать третью очередь развязки, которая ведет на Российскую, планировалось еще до Нового года. Однако из-за возникших сложностей сроки перенесли. «Очень много сетей на этом участке, в том числе газ. Но в этом году движение планируем запустить, точной даты пока не называем», — цитирует 74.ru замглавы города по дорожному хозяйству Владимира Алейникова. По его словам, открыть путепровод планируется летом.
Перенос сроков сдачи развязки возле цирка также откладывает начало реконструкции Ленинградского моста — его ремонт запланирован в ходе подготовки инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС. Владимир Алейников заявил, что до открытия движения по путепроводу Братьев Кашириных — Труда — Российская мост на проспекте Победы закрывать не будут.
Фото с сайта cheladmin.ru
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