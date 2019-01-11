Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта 74.mchs.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 9 по 11 января 2019 года.

Трагедия в Магнитогорске: судьба дома и жильцов. Стало ли больше ясности в причинах взрыва?



Более 150 тыс. человек высказались за то, чтобы расселить дом №164 по проспекту Карла Маркса. Столько человек подписали петицию на сайте change.org. Ее создал житель Магнитогорска, у которого в пострадавшем доме проживает мать. Он подчеркнул, что в петиции отразил мнение всех жильцов многоэтажки. По словам мужчины, людям страшно возвращаться в пострадавший дом. Жильцы просят пересмотреть решение о разделении дома и выделить равноценные квартиры для переселения. На момент публикации материала петицию подписали более 150 тыс. человек.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в среду, 9 января, выступил со специальным заявлением о судьбе пострадавшего дома. «Будет проводиться демонтаж седьмого и восьмого подъездов, затем — детальный технический аудит всех сохранившихся подъездов», — заявил он. По его словам, жильцы изъявили желание поучаствовать в техническом аудите. Глава региона также прокомментировал петицию, в которой магнитогорцы просят расселить дом.

«Кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи. Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах безопасно. Заявления о том, что кто-то кулуарно провел какие-то экспертизы, сделал выводы и не спросил жителей — это все неправда и попытка паразитировать на подобного рода трагедиях. Решения будут приниматься публично, они будут технически выверены, эмоции людей, которые живут в доме, также будут учтены», — подчеркнул Борис Дубровский.

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что торопиться с окончательным решением о судьбе дома не следует. «Кто-то сможет быстро восстановить свое душевное равновесие, а кто-то продолжать жить в этом доме не сможет», — подчеркнул депутат. Он отметил, что не ставит под сомнение заключения магнитогорского института «Гипромез» относительно пригодности дома для жилья. Однако, по мнению депутата, последствия взрыва могут проявиться гораздо позже, что приведет к новой трагедии.

Предварительная версия трагедии, унесшей жизни 39 человек, — взрыв бытового газа. Znak.com и 74.ru со ссылкой на собственные источники сообщили, что это был теракт. Официального опровержения или подтверждения этой информации от силовых ведомств не поступало. Последний пресс-релиз о ходе расследования причин взрыва на сайте Следственного комитета России опубликован неделю назад — 4 января 2019 года. В нем говорится, что следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр частей завала, следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. «Следователи СК России продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», — сообщила тогда официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Фото с сайта gubernator74.ru

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников в интервью ТАСС сообщил, что следствие рассматривало все версии случившегося, в том числе версию теракта. По его словам, силовики не обнаружили следов взрывчатки на месте происшествия, о чем заявили официально. «Я уверен, что это достоверная информация», — резюмировал глава города. Он также предположил, что взрыв произошел на втором или третьем этаже.

Тем временем в пострадавший из-за взрыва дом возвращают газ. К 11 января его подали в 97 из 454 сохранившихся квартир. Ранее жильцы дома на общем собрании с участием представителей управляющей компании и городских властей отказались заменять газовые плиты на электрические.

Губернатор Борис Дубровский поручил проверить дома с газовым оборудованием в Челябинской области. Проверки пройдут во всех городах и районах. Между тем депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова рассказала «Челябинскому эху», что магнитогорцы привыкли к запаху газа в своих домах. Она лично столкнулась с этими проблемами в 2016 году, когда снимала в Магнитогорске квартиру в доме №143 на проспекте Карла Маркса — он находится через дорогу от десятиэтажки, где произошла трагедия. Зайдя в помещение, Ольга Мухометьярова почувствовала резкий запах газа. Соседи и арендодатель сказали, что в принципе у них всегда такое имеет место быть.

Фото с сайта mchs.gov.ru

В субботу, 12 января, в Магнитогорске ждут министра строительства России Владимира Якушева. Глава ведомства осмотрит дом, где произошел взрыв, и проведет совещание с местными чиновниками.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области на 11 января, в медучреждениях остаются двое пострадавших при обрушении подъезда: мужчина — в Челябинске и 10-месячный Ваня Фокин — в Москве. Их состояние стабильно с некоторыми улучшениями. На этой неделе из больниц выписали подростка и его бабушку, а также женщину — она перешла под амбулаторное наблюдение медиков — и мужчину — после серьезной травмы его перевели на этап реабилитации.

10-месячного Ваню Фокина в клинике Леонида Рошаля навестили сотрудники МЧС, которые вытащили ребенка из-под завалов. Ребенок пролежал там 35 часов. Спецбортом его отправили в Москву. У ребенка диагностировали обморожение, перелом ноги, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. В понедельник, 7 января, мальчик пришел в сознание. Сотрудники МЧС Петр Гриценко и Анатолий Чумичев пожали ребенку руку и подарили ему игрушку — собаку в форме спасателя.

Скриншот видео с сайта www.1tv.ru

В Челябинской области идут выплаты компенсаций пострадавшим от взрыва в Магнитогорске



На этой неделе власти определили порядок предоставления денежных выплат оставшимся без квартир магнитогорцам. Единовременная выплата из федерального бюджета составит 31 тыс. 725 рублей за квадратный метр утраченного жилья. Помощь окажут собственникам квартир в обрушившемся седьмом подъезде и восьмом — предназначенном под снос. Позднее министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин уточнил, что деньги по покупку квартир пострадавшим передавать не будут, а перечислят их продавцам. Для получения единовременной выплаты необходимо до 1 сентября 2019 года предоставить в министерство соцотношений региона пакет документов.

Фото с сайта gubernator74.ru

11 января стало известно, что помощь пострадавшим окажет фонд имени Ахмата-Хаджи Кадыров. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров прибыл в Магнитогорск, где встретился с главой города Сергеем Бердниковым и руководителем областного минсоца Татьяной Никитиной. «Мы обсудили общий план мероприятий, список пострадавших. Составим списки и поможем от имени регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова семьям пострадавших», — цитирует ТАСС Джамбулата Умарова. Он отметил, что помощь будет прежде всего финансовая.

Кроме того, на благотворительный счет поступило около 50 млн рублей. Деньги с этого счета распределяет министерство социальных отношений Челябинской области. Для контроля расходования создан сайт магнитогорск31.рф. Из собранных средств потратили 5,3 млн рублей. Указано, что эти деньги пошли на компенсацию аренды жилья и погребение.

Фото с сайта 74.mchs.ru

По данным министерства здравоохранения Челябинской области на 11 января, в медучреждениях остаются двое пострадавших при обрушении подъезда: мужчина — в Челябинске и 10-месячный Ваня Фокин — в Москве. Их состояние стабильно с некоторыми улучшениями. На этой неделе из больниц выписали подростка и его бабушку, а также женщину — она перешла под амбулаторное наблюдение медиков — и мужчину — после серьезной травмы его перевели на этап реабилитации.

10-месячного Ваню Фокина в клинике Леонида Рошаля навестили сотрудники МЧС, которые вытащили ребенка из-под завалов. Ребенок пролежал там 35 часов. Спецбортом его отправили в Москву. У ребенка диагностировали обморожение, перелом ноги, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. В понедельник, 7 января, мальчик пришел в сознание. Сотрудники МЧС Петр Гриценко и Анатолий Чумичев пожали ребенку руку и подарили ему игрушку — собаку в форме спасателя.

Минус 12 этажей: в проекте конгресс-холла на берегу реки Миасс изменили высоту здания



Общественно-деловой центр в итоговом варианте проекта будет ниже, чем в первоначальном. Высота северной башни будет равна 174 метрам. Она будет состоять из 30 этажей, пишет Znak.com со ссылкой на документацию проекта. В первоначальном варианте проекта башня была 42-этажной. Высота южной башни будет составлять 96 метров.

Фото с сайта congress-74.ru

Также в проекте расписаны заведения, которые разместят в конгресс-холле. Так, в северной башне на первых трех этажах будет находиться торговый центр. Кроме того, в этой части здания планируют разместить 57 квартир. На 25 и 26 этажах откроют кафе со смотровой площадкой. В южной башне разместят фудкорт, концертный зал, гостиницу на 130 номеров, кинотеатр, боулинг, бильярд, СПА и фитнес-центр с бассейном.

Сейчас проект находится на госэкспертизе. Положительное заключение планировали получить в конце 2018 года, однако работа затянулась, так как эксперту понадобилось больше времени, рассказала изданию представитель дирекции подготовки саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова.

Челябинцы пожаловались на качество вывоза мусора в новогодние праздники



2019 год в Челябинске начался с мусорных проблем. Более сотни жителей столицы Южного Урала пожаловались в «Центр коммунального сервиса» на качество работы. В некоторых местах контейнерные площадки не очищались по несколько дней, начиная с 31 декабря. Мусорные завалы возникли в ряде дворов в Курчатовском, Калининском и Ленинском районах города.

Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

С 1 января компания в качестве регоператора занимается вывозом и складированием ТКО в Челябинске. Ее директор Алексей Бубнов заявил, что в перебоях виноваты юрлица, которые вовремя не заключили договоры на вывоз отходов с «ЦКС» и сами вывезли свой мусор на контейнерные площадки во дворы жилых домов. Подробнее о мусорных проблемах в Челябинске — в программе «Разбор полетов».

Мария Захарова надела валенки с символикой БРИКС



Мария Захарова объявила «ударный год» подготовки к саммиту БРИКС-2020 в Челябинске. Фотографию в валенках с символикой альянса БРИКС официальный представитель МИД России выложила в Instagram во вторник, 8 января. «Начался ударный год подготовки к проведению в России саммита БРИКС — Челябинск, 2020. Работаем», — говорится в подписи к снимку.

Источник: instagram.com/mzakharovamid

В 2020 году в столице Южного Урала пройдут одновременно два международных форума. В Челябинске встретятся главы государств Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. К ним присоединятся лидеры Бразилии и Южной Африки — эти страны образуют с Россией, Китаем и Индией альянс БРИКС. К этому времени в Челябинске планируется кардинально модернизировать инфраструктуру и возвести ряд крупных объектов для проведения форумов. В их числе конгресс-холл, общественно-деловой центр, транспортную развязку, несколько гостиниц и три коттеджных поселка для размещения первых лиц.

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