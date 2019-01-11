Южноуральских экс-полицейских будут судить за фальсификацию доказательств по уголовному делу

Фото с сайта ysia.ru

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции и исправительной колонии.

Бывших оперуполномоченного и следователя отдела полиции «Новозлатоустовский» и экс-замначальника оперативной части и сотрудника СИЗО №4 обвиняют в превышении полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу. В течение 2017 года они уговаривали следственно-арестованных признавать вину в преступлениях, которые те не совершали. За это им предоставляли продукты питания, сигареты, дрожжи, сим-карты и зарядные устройства для телефонов.

В результате полицейским и сотрудникам СИЗО удалось получить признательные показания в совершении десяти краж. При этом один из арестованных позже был осужден за преступления, которые он не совершал. Ему назначили год в колонии строгого режима. Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ и МВД. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе управления СК по Челябинской области.

Фото с сайта ysia.ru

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