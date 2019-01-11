- 66.9167р. + 0.0562
- 77.1282р. - 0.0823
-
11.01.2019 г. | 09:01Гости эфира: Ширинкин Алексей
-
09.01.2019 г. | 10:42Гости эфира: Вороной Виталий, Бубнов Алексей
Южноуральских экс-полицейских будут судить за фальсификацию доказательств по уголовному делу
11.01.2019 г. 15:45
В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции и исправительной колонии.
Бывших оперуполномоченного и следователя отдела полиции «Новозлатоустовский» и экс-замначальника оперативной части и сотрудника СИЗО №4 обвиняют в превышении полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу. В течение 2017 года они уговаривали следственно-арестованных признавать вину в преступлениях, которые те не совершали. За это им предоставляли продукты питания, сигареты, дрожжи, сим-карты и зарядные устройства для телефонов.
В результате полицейским и сотрудникам СИЗО удалось получить признательные показания в совершении десяти краж. При этом один из арестованных позже был осужден за преступления, которые он не совершал. Ему назначили год в колонии строгого режима. Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ и МВД. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе управления СК по Челябинской области.
Фото с сайта ysia.ru
- 12.11.2018 г. В Миассе объявили сбор подписей в защиту бывшего сити-менеджера Станислава Третьякова
- 04.10.2018 г. В Челябинской области завершено расследование дела в отношении мужчины, из-за которого утонула 15-летняя девушка
- 17.09.2018 г. На осужденную экс-главу поселка Усть-Багаряк завели новое уголовное дело
- 12.09.2018 г. В Троицке возбуждено уголовное дело по факту хищения 700 тыс. рублей из бюджета
- 04.09.2018 г. В Миассе завели уголовное дело на директора предприятия, который задолжал работникам 5,5 млн рублей