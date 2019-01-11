- 66.9167р. + 0.0562
- 77.1282р. - 0.0823
-
11.01.2019 г. | 09:01Гости эфира: Ширинкин Алексей
-
09.01.2019 г. | 10:42Гости эфира: Вороной Виталий, Бубнов Алексей
На конкурс по выборам мэра Челябинска заявились одиннадцать претендентов
11.01.2019 г. 15:42
За первые три рабочих дня 2019 года поступило шесть заявок на конкурс по выборам мэра Челябинска.
С 9 января документы в комиссию подали нынешний врио мэра Челябинска Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел и помощник депутата Заксобрания от ЛДПР Андрей Самохвалов. Также документы подали предприниматели Виктор Легенчук, Андрей Угланов и Найим Бабаев.
До Нового года на конкурс заявились еще пять человек, среди них – экоактивист Василий Московец и координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский. Таким образом, всего в борьбе за кресло мэра будут участвовать 11 претендентов.
Прием заявок продлится до вторника, 15 января. Кандидатов для участия в конкурсе 22 февраля отберет специальная комиссия из челябинских депутатов и представителей областного правительства. Нового мэра Челябинска депутаты городской думы выберут на заседании 26 февраля.
Фото с сайта znak.com
- 11.01.2019 г. ЛДПР выдвинула 29-летнего предпринимателя на пост мэра Челябинска
- 10.01.2019 г. Глава Ленинского района подал заявление на участие в конкурсе по выборам мэра Челябинска
- 10.01.2019 г. Владимир Елистратов подал документы на конкурс по выборам мэра Челябинска
- 09.01.2019 г. На конкурс по выборам мэра Челябинска подал заявку продавец мебели
- 27.12.2018 г. Выборы мэра Челябинска состоятся 26 февраля