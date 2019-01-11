На конкурс по выборам мэра Челябинска заявились одиннадцать претендентов

Фото с сайта znak.com

За первые три рабочих дня 2019 года поступило шесть заявок на конкурс по выборам мэра Челябинска.

С 9 января документы в комиссию подали нынешний врио мэра Челябинска Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел и помощник депутата Заксобрания от ЛДПР Андрей Самохвалов. Также документы подали предприниматели Виктор Легенчук, Андрей Угланов и Найим Бабаев.

До Нового года на конкурс заявились еще пять человек, среди них – экоактивист Василий Московец и координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский. Таким образом, всего в борьбе за кресло мэра будут участвовать 11 претендентов.

Прием заявок продлится до вторника, 15 января. Кандидатов для участия в конкурсе 22 февраля отберет специальная комиссия из челябинских депутатов и представителей областного правительства. Нового мэра Челябинска депутаты городской думы выберут на заседании 26 февраля.

Фото с сайта znak.com

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