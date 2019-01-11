После взрыва в Магнитогорске челябинцы более 500 раз сообщили о подозрительных предметах в общественных местах

Фото с сайта parohod.online

Количество заявлений об обнаружении подозрительных бесхозных предметов после трагедии в Магнитогорске выросло в семь раз.

В новогодние праздники на номер 02 поступило 523 подобных сообщения. Об этом рассказал начальник городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев, его слова приводит 74.ru. Чаще всего сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб реагировали на бесхозные сумки и пакеты в торговых комплексах и подъездах многоэтажных домов.

В первые дни января произошло 72 пожара, большинство – в домах и квартирах. Сигнал о первом возгорании поступил уже через 20 минут после наступления 2019 года. Александр Рымарев отметил, что после трагедии в Магнитогорске в полтора раза увеличилось количество звонков газовикам.

Версия взрыва бытового газа в десятиэтажке на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске появилась сразу после обрушения подъезда утром 31 декабря. Впоследствии Znak.com и 74.ru со ссылкой на собственные источники заявили, что произошел теракт. Также они связали инцидент со взрывом маршрутного такси в ночь на 2 января неподалеку от обрушившегося дома.

Официального разъяснения причин произошедшего пока не поступало. В пятницу, 11 января, мэр Магнитогорска Сергей Бердников подтвердил версию взрыва газа в квартире на втором или третьем этаже дома. Он подчеркнул, что силовики отрабатывали версию теракта, однако не нашли на месте обрушения следов взрывчатых веществ.

Фото с сайта parohod.online

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