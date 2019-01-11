В новогодние праздники жители Урала тратили деньги на перелеты и самообразование

Фото с сайта ross-tur.ru

Сервис «Яндекс.Кассы» проанализировал траты уральцев в первой декаде января.

В праздники многие жители региона предпочитали заказывать еду через интернет, а не готовить ее самим. Разовый средний чек на доставку пищи составил 1050 рублей. Из развлечений уральцы больше всего тратили на покупку фильмов и музыки и на билеты в театры и на концерты – примерно по 1300 рублей.

Довольно много на праздниках пользователи интернета тратили на собственное образование. На разнообразные онлайн-курсы единовременно уходило около 2,5 тыс. рублей. Многие планировали на каникулах поездки – авиабилеты стоили в среднем до 8,5 тыс. рублей, а билеты на поезд – около 1,2 тыс. рублей.

Среди доминирующих сфер онлайн-шопинга уральцев в праздничные дни оказались товары для дома, парфюмерия и косметика, а также товары для хобби.

Фото с сайта ross-tur.ru

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