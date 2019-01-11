Борис Дубровский утвердил порядок выплат магнитогорцам, которые остались без жилья после взрыва в доме

Фото с сайта mchs.gov.ru

Губернатор подписал постановление о порядке предоставления денежных выплат оставшимся без квартир магнитогорцам.

Документ опубликовали в пятницу, 11 января, на сайте правительства Челябинской области. Для получения единовременной выплаты необходимо до 1 сентября 2019 года предоставить в министерство соцотношений региона пакет документов. Размер компенсации составит 31 тыс. 725 рублей за квадратный метр. Общую сумму выплаты будут определять исходя из площади утраченного жилого помещения.

Людей, оставшихся без квартир, внесут в реестр получателей денежных средств. После этого они до 15 декабря 2019 года смогут приобрести жилье. Деньги будут переводить на счет продавца. Помощь окажут собственникам квартир обрушившегося седьмого подъезда и восьмого — предназначенного под снос.

Фото с сайта mchs.gov.ru

Все новости за 11.01.2019 г.»