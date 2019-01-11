В старый Новый год южноуральцев ждет потепление до нуля градусов

Фото с сайта pixabay.com

Синоптики челябинского гидрометцентра обещают в грядущий уик-энд резкое потепление.

В ночь на субботу, 12 января, будет еще довольно холодно: от -20 до -22. Однако уже днем столбики термометров поднимутся — по области будет от -2 до -7, на севере до -10, возможен небольшой снег, на дорогах будет гололедица.

В воскресенье, 13 января, на Южном Урале потеплеет еще больше: в ночные часы от 7 до 9 градусов мороза, днем в Челябинске от 0 до -2, по области — до -5. В городе будет облачно, ожидается умеренный снегопад, местами метели. Днем в понедельник, 14 января, — от -5 до -7 и небольшой снег.

Фото с сайта pixabay.com



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