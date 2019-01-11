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ЛДПР выдвинула 29-летнего предпринимателя на пост мэра Челябинска
11.01.2019 г. 13:44
Еще два кандидата в пятницу, 11 января, подали документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Челябинска.
ЛДПР выдвинула на должность главы Челябинска Андрея Самохвалова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Андрей Самохвалов родился в 1989 году в поселке Красногорский. С 2010 по 2016 год проходил обучение в Российской академии государственной службы по специальности «Юриспруденция». С 2015 до 2018 года работал помощником координатора регионального отделения ЛДПР по молодежной политике. Зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. С 2015 года является помощником депутата областного Заксобрания.
Также в пятницу в конкурсную комиссию поступили документы от предпринимателя Андрея Угланова. На данный момент заявки на участие в конкурсе подали десять человек. Прием документов от претендентов продлится до 15 января. Кандидатов для участия в конкурсе 22 февраля отберет специальная комиссия. Нового мэра Челябинска выберут на заседании гордумы 26 февраля.
Фото с сайта chel.ldpr.ru
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