В Челябинске пройдет всемирный конкурс по разработке видеоигр на время

Источник: www.susu.ru

В ЮУрГУ в шестой раз состоится соревнование Global Game Jam.

Участникам состязания предстоит за 48 часов собрать команду и с нуля создать компьютерную игру на заданную тему. Конкурс виртуальный — в нем участвуют более 20 тыс. программистов, художников, дизайнеров и простых геймеров по всему миру.

В Челябинске мероприятие пройдет на площадке Южно-Уральского госуниверситета. Спонсорами конкурса выступили крупнейшие IT-компании региона — их специалисты помогут участникам собрать команду и подскажут идеи, а также наградят создателей лучших видеоигр.

Как рассказали в пресс-службе ЮУрГУ, принять участие в соревновании может любой желающий по предварительной регистрации. Конкурс пройдет с 25 по 27 января.

Источник: www.susu.ru



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