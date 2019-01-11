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В Челябинске пройдет всемирный конкурс по разработке видеоигр на время
11.01.2019 г. 13:37
Источник: www.susu.ru
В ЮУрГУ в шестой раз состоится соревнование Global Game Jam.
Участникам состязания предстоит за 48 часов собрать команду и с нуля создать компьютерную игру на заданную тему. Конкурс виртуальный — в нем участвуют более 20 тыс. программистов, художников, дизайнеров и простых геймеров по всему миру.
В Челябинске мероприятие пройдет на площадке Южно-Уральского госуниверситета. Спонсорами конкурса выступили крупнейшие IT-компании региона — их специалисты помогут участникам собрать команду и подскажут идеи, а также наградят создателей лучших видеоигр.
Как рассказали в пресс-службе ЮУрГУ, принять участие в соревновании может любой желающий по предварительной регистрации. Конкурс пройдет с 25 по 27 января.
Источник: www.susu.ru
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