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На ремонт двух развязок в Челябинске направят 1,5 млрд рублей
11.01.2019 г. 13:36
Фото с сайта cheladmin.ru
В этом году Челябинск получит 1,5 млрд рублей на завершение ремонтных работ на развязках Братьев Кашириных — Труда и Дарвина — Троицкий тракт.
Всего в 2019 году Челябинская область получит свыше 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. Еще более 1,5 млрд рублей будет выделено из бюджета региона. 600 млн рублей по программе «Качественные и безопасные дороги» уйдет на реконструкцию улицы Дарвина и строительство первой очереди моста возле металлобазы.
Также в 2019-м планируют достроить третью очередь развязки Братьев Кашириных — Труда. На эти цели направят более 800 млн рублей в виде субсидий из областного бюджета.
Фото с сайта cheladmin.ru
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