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Фонд Кадырова окажет помощь пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске
11.01.2019 г. 13:30
Региональный и общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова окажет помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве дома в Магнитогорске.
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров в пятницу, 11 января, прибыл в Магнитогорск. Он встретился с главой города Сергеем Бердниковым и руководителем областного минсоца Татьяной Никитиной. «Мы обсудили общий план мероприятий, список пострадавших. Составим списки и поможем от имени регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова семьям пострадавших», — цитирует ТАСС Джамбулата Умарова. Он отметил, что помощь будет прежде всего финансовая.
Как рассказал Умаров, при необходимости фонд готов помочь в транспортировке пострадавших на лечение в другие регионы или за границу. «Чужой беды для чеченского народа нет, это наша общая беда», — подчеркнул он.
В Магнитогорске 31 декабря из-за взрыва обрушилась часть жилого дома. Погибли 39 человек. По предварительным данным, в здании произошел взрыв бытового газа.
Фото с сайта gubernator74.ru
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