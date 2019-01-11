Мэр Магнитогорска: взрыв в жилом доме произошел на втором или третьем этаже

Фото с сайта gubernator74.ru

Мэр Магнитогорска предположил, где мог произойти взрыв в доме на проспекте Карла Маркса, 164.

Сергей Бердников в интервью ТАСС отметил, что конструкции панельной десятиэтажки были устойчивыми и крепкими, а само 45-летнее здание «старым» не считалось.

«Уже понятно, что это не верхние этажи, иначе бы последствия обрушения не были столь серьезными. Это, вероятней всего, нижние — примерно второй-третий этаж. Именно там, как я полагаю, и произошел взрыв бытового газа, где конкретно, сказать пока невозможно. После разрушения на одном из нижних этажей, очевидно, сработал эффект «карточного домика» — нижнюю карту, как бы основу, вынули, и все, что сверху, рухнуло вниз», — цитирует агентство мэра Магнитогорска.

Сергей Бердников пояснил, что следствие рассматривало все версии случившегося, в том числе версию теракта. По его словам, силовики не обнаружили следов взрывчатки на месте происшествия, о чем заявили официально. «Я уверен, что это достоверная информация», — резюмировал глава города.

По предварительным данным, 31 декабря в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске взорвался бытовой газ. Однако Znak.com и 74.ru со ссылкой на собственные источники в силовых структурах объявили случившееся терактом и связали инцидент со взрывом маршрутного такси в ночь на 2 января, который произошел неподалеку. Официального разъяснения причин произошедшего пока не поступало.

Фото с сайта gubernator74.ru



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