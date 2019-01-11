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В больницах остаются двое пострадавших при взрыве дома в Магнитогорске
11.01.2019 г. 12:43
Магнитогорские врачи выписали двоих пострадавших, госпитализированных после обрушения жилого дома 31 декабря.
Из больницы выписали женщину — ее перевели под амбулаторное наблюдение — и мужчину-работника ММК. Ему после серьезной травмы предстоит реабилитация, которую он будет проходить в оздоровительном комплексе комбината, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Двое пострадавших до сих пор остаются на госпитализации — их состояние стабильное с некоторыми улучшениями. В Челябинской областной больнице лежит травмированный мужчина. А столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии все еще находится 10-месячный Ваня Фокин, которого извлекли из-под завалов 1 января, через 35 часов после взрыва. В Москву его отправили спецсамолетом. У ребенка диагностировали обморожение, перелом ноги, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. В понедельник, 7 января, мальчик пришел в сознание.
Фото с сайта pixabay.com
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