В больницах остаются двое пострадавших при взрыве дома в Магнитогорске

Фото с сайта pixabay.com

Магнитогорские врачи выписали двоих пострадавших, госпитализированных после обрушения жилого дома 31 декабря.

Из больницы выписали женщину — ее перевели под амбулаторное наблюдение — и мужчину-работника ММК. Ему после серьезной травмы предстоит реабилитация, которую он будет проходить в оздоровительном комплексе комбината, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Двое пострадавших до сих пор остаются на госпитализации — их состояние стабильное с некоторыми улучшениями. В Челябинской областной больнице лежит травмированный мужчина. А столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии все еще находится 10-месячный Ваня Фокин, которого извлекли из-под завалов 1 января, через 35 часов после взрыва. В Москву его отправили спецсамолетом. У ребенка диагностировали обморожение, перелом ноги, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. В понедельник, 7 января, мальчик пришел в сознание.

Фото с сайта pixabay.com



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