В пострадавший из-за взрыва дом в Магнитогорске возвращают газ

Фото с сайта gubernator74.ru

Пятую часть квартир пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске подключили к газоснабжению.

На данный момент газ подан в 97 из 454 сохранившихся квартир дома на проспекте Карла Маркса, 164, передает ТАСС со ссылкой на компанию «Газпром газораспределение Челябинск». Ранее жильцы дома на общем собрании с участием представителей управляющей компании и городских властей отказались заменять газовые плиты на электрические.

Депутат Заксобрания области Ольга Мухометьярова подчеркнула, что подобный подход может привести к новой трагедии. Газовое оборудование в пострадавшем доме и других многоэтажках Магнитогорска сильно изношено — зачастую ему уже более 40 лет и все это время сети не проходили капремонт.

Ольга Мухометьярова рассказала корреспонденту «Челябинского эха», что следует провести разъяснительную работу с жильцами и местной администрацией. Магнитогорцев нужно предупредить об опасности использования оборудования, не прошедшего обслуживание, заявила она.

«Сегодня, когда я слышу, что жильцы отказались менять газовые плиты на электрические и администрация города об этом спокойно говорит — нельзя об этом говорить спокойно, надо показать людям, что происходит при взрыве газа, чтобы в дальнейшем обеспечить их безопасность. Как вариант, можно рассмотреть (хотя, это, конечно, очень дорогостоящая процедура) замену старых газовых плит новыми, которые, в случае, если на плите ничего не стоит, просто выключаются», — прокомментировала Ольга Мухометьярова.

Взрыв в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164 произошел утром 31 декабря. Один подъезд обрушился целиком, другой серьезно пострадал. Под обломками погибли 39 человек, более ста семей лишились крова. По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ. Официального заявления о причинах трагедии пока не поступало.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 11.01.2019 г.»