Экс-начальник Увельского отдела судебных приставов получил условный срок за махинации с деньгами должников

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области бывшему начальнику райотдела судебных приставов вынесли приговор за хищение денег должников.

В 2017 году в Увельском районе экс-руководитель отдела судебных приставов получил от двух должников свыше 340 тыс. рублей. Вместо того, чтобы внести их на расчетный счет райотдела, он присвоил деньги и распорядился ими по своему усмотрению. Должникам пристав не сообщил, что исполнительное производство в отношении них окончено.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ и отдела по противодействию коррупции службы судебных приставов. В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме. За мошенничество с использованием служебного положения и превышение должностных полномочий бывший пристав получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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