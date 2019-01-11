Власти Челябинской области направят около 100 млн рублей на покупку мусорных контейнеров

Фото с сайта cheladmin.ru

Города и районы области получат субсидии на приобретение контейнеров для мусора.

На эти цели из бюджета области выделят 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский. С 1 января 2019 года Челябинская область перешла на новую систему обращения с отходами. Теперь весь мусор сортируют и отправляют на дальнейшую переработку.

Ранее в Магнитогорском, Челябинском и Кыштымском кластерах установили более 1 тыс. контейнеров для отходов. В 2018 году мусоросортировочные комплексы начали строить в Сатке, Трехгорном и Карабаше. Их запустят в этом году. Кроме того, в 2019-м сортировочные комплексы построят в Аше и Усть-Катаве. Также губернатор поручил минэкологии определить территорию, где будет реализован пилотный проект по раздельному сбору отходов.

Фото с сайта cheladmin.ru



Все новости за 11.01.2019 г.»