Отель на берегу озера Тургояк подозревают в повторном сбросе нечистот в воду

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

Природоохранная прокуратура Челябинской области проведет проверку отелей «Золотой пляж» и «Фонград» по факту слива отходов в озеро Тургояк.

Факт сброса нечистот зафиксировали представители движения «Гражданский патруль» в период новогодних каникул. Как сообщают активисты, на озере ощущался неприятный запах, а ледяная гладь была желтого цвета. Визуально установить источник сброса не удалось.

«Сейчас решается вопрос о взятии проб воды и намерзшего желтого льда. Директор учреждения «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов созванивался с руководством «Золотого пляжа» — протечка в том же самом месте, что и в прошлом году. Руководство отеля сообщило, что прикрыли трубу с протечкой, но резервную трубу в зимний период запустить сложно, поэтому пока вывозят машинами», — заявила представитель «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова.

Активисты подали заявление в природоохранную прокуратуру. Они просят провести проверку и приостановить работу отеля в том случае, если повторные нарушения подтвердятся. По данным представителей движения, в феврале 2018 года «Золотой пляж» уже привлекали к административной ответственности по факту слива канализационных отходов в Тургояк. Санкцией в том числе предусмотрена обязанность устранить нарушения.

Также в суде сейчас рассматривается дело о привлечении «Золотого пляжа» к ответственности за асфальтирование берега озера Тургояк. Очередное заседание пройдет 15 января.

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74



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