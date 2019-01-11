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Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске проинспектирует министр строительства России
11.01.2019 г. 09:54
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев прилетит в Магнитогорск.
Визит чиновника запланирован на субботу, 12 января. Глава минстроя осмотрит дом на проспекте Карла Маркса, 164, где произошел взрыв, — там обрушился седьмой подъезд и сильно пострадал восьмой. В соседних секциях появились трещины. После осмотра Владимир Якушев проведет совещание с местными чиновниками.
31 декабря под завалами дома в Магнитогорске погибли 39 человек, более ста семей остались без крова — им из федерального бюджета выделят компенсации с учетом метража разрушенных квартир. Всего в пострадавшем десятиэтажном доме 12 подъездов. Многие из тех, чьи квартиры уцелели, не желают жить там дальше. На сайте change.org создана петиция с требованием признать дом аварийным и расселить его. На данный момент ее подписали около 150 тыс. человек.
Губернатор Борис Дубровский назвал сбор подписей «плясками на костях». Глава региона заявил, что вопрос о будущем пострадавшего здания власти будут решать по результатам технического аудита, к которому привлекут жильцов.
Фото с сайта kremlin.ru
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