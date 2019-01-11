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Разворот
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11.01.2019 г. | 09:01Гости эфира: Ширинкин Алексей
Разбор полетов
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09.01.2019 г. | 10:42Гости эфира: Вороной Виталий, Бубнов Алексей
Трагедия в Магнитогорске. Теракт или взрыв бытового газа? Почему молчат силовики?
11.01.2019 г. 09:03
Фото с сайта gubernator74.ru
Трагедия в Магнитогорске. Теракт или взрыв бытового газа? Почему молчат силовики? Конкурс по выборам главы Челябинска. Уже есть около десятка кандидатов. У кого больше шансов победить?
Обсуждаем темы в пятницу, 11 января, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разворот». Гостем в студии будет политолог Алексей Ширинкин.
Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
Фото с сайта gubernator74.ru
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