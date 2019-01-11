Фото с сайта gubernator74.ru

Трагедия в Магнитогорске. Теракт или взрыв бытового газа? Почему молчат силовики? Конкурс по выборам главы Челябинска. Уже есть около десятка кандидатов. У кого больше шансов победить?

Обсуждаем темы в пятницу, 11 января, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разворот». Гостем в студии будет политолог Алексей Ширинкин.

Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Фото с сайта gubernator74.ru

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