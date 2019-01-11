Магнитогорцы, которые остались без жилья из-за обрушения дома, купят квартиры сразу после подачи документов

Фото с сайта 74.mchs.ru

В минстрое Челябинской области разъяснили порядок покупки жилья оставшимся без квартир магнитогорцам.

Жильцы смогут купить квартиры сразу после подачи в минстрой необходимых документов, подтверждающих право собственности, регистрацию и состав семьи, сообщил ТАСС руководитель ведомства Виктор Тупикин. Он отметил, что магнитогорцы не смогут получить деньги на новое жилье наличными средствами, так как их будут переводить на счет продавца.

По словам Тупикина, людей, оставшихся без квартир, внесут в специальный реестр получателей средств. «Сколько квартир — практически столько же и людей-получателей, их может быть больше, если там два или более собственника. Каждый получит пропорционально долям», — цитирует издание министра.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко рассказал о размере компенсаций на покупку квартир пострадавшим при обрушении дома №164 по проспекту Карла Маркса. Он составит 31 тыс. 725 рублей за квадратный метр утраченного жилья. Помощь окажут собственникам квартир обрушившегося седьмого подъезда и восьмого — предназначенного под снос.

Фото с сайта 74.mchs.ru



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