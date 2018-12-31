Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, где в жилом доме после взрыва обрушился подъезд

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Президент России прилетел из Сочи в Магнитогорск, где произошел взрыв газа.

По данным сайта 74.ru, борт с главой государства приземлился в Магнитогорске около 17:30. Владимир Путин направляется на место трагедии.

Взрыв в девятиэтажном доме в Магнитогорске прогремел около шести часов утра в понедельник, 31 декабря. Это произошло по адресу проспект Карла Маркса, 164. По информации управления МЧС по Челябинской области, взорвался бытовой газ. Седьмой подъезд дома полностью обрушился.

В 14:07 на сайте регионального управления МЧС появилась информация, что в подъезде было прописано 111 человек, еще девять арендовали жилье. Местонахождение 52 человек: 16 эвакуировано, в том числе семь детей, в больницы отвезли четверых, включая двоих детей, погибло четверо жильцов, 28 человек вышли на связь. Судьба остальных 68 человек пока не известна.

Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов. Жителей соседних подъездов эвакуировали, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону. Развернуто два пункта временного размещения вместимостью около 1,5 тыс. человек.

Аварийно-спасательные работы усложняет угроза дальнейшего обрушения дома и морозная погода. Разбор завалов проходит посменно, работают кинологи. Для обследования состояния здания развернут прибывший из Екатеринбурга мобильный комплекс «Стрела-П». Для прослушивания места обрушения проводят «минуту тишины». Всего в ликвидации последствий обрушения участвуют 1383 человека.

В Магнитогорске действует режим ЧС. На месте трагедии находятся губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Фото: 74.mchs.gov.ru

Власти пообещали предоставить пострадавшим квартиры. Семьи погибших получат выплаты по 100 тыс. рублей, пострадавшие – по 50 тыс. рублей. Жители города собирают вещи, продукты и лекарства. Для сбора помощи открыт специальный счет, информация о нем есть на официальном сайте администрации Магнитогорска.

Телефон горячей линии МЧС – 8 (351) 239-99-99.

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