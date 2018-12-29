Под Новый год в Челябинске возникла опасность возникновения смога

В Челябинске на выходных будет действовать режим НМУ первой степени опасности.

Челябинский гидрометцентр объявил о возникновении неблагоприятных метеоусловий вечером в пятницу, 28 декабря. Слабый ветер и инверсия препятствуют рассеиванию выбросов заводов и выхлопных газов автомобилей. Над городом может возникнуть смог. Опасность этого сохранится до вечера воскресенья, 30 декабря.

На период НМУ промышленным предприятиям города и области предписано снизить уровень выбросов в атмосферу. Автолюбителям в это время советуют больше пользоваться трамваями и троллейбусами, чтобы уменьшить загрязнение воздуха выхлопными газами. В первой половине декабря длительное отсутствие ветра привело к тому, что над городом две недели висел густой смог. Тогда ситуацию усугубили пожары на закрытой свалке и возгорания породы в Коркинском угольном разрезе.







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