На границе с Казахстаном в праздники ожидаются многокилометровые пробки

Фото с сайта gorod48.ru

Южноуральские пограничники предупредили о возможных заторах на пропускном пункте в Троицке в праздничные дни.

В новогодние каникулы ожидается существенное увеличение пассажиропотока и усиление трафика через границу на пункте пропуска Бугристое. Возможно возникновение многокилометровых пробок. В региональном пограничном управлении ФСБ водителей попросили заранее планировать маршруты движения. Пересекать границу с Казахстаном в ведомстве рекомендовали на других пунктах пропуска – Николаевка в Варненском районе и Мариинский в Брединском.

Фото с сайта gorod48.ru

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