Челябинск
- 69.5218р. + 0.6456
- 79.6581р. + 1.2701
Разворот
Разбор полетов
-
26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
На границе с Казахстаном в праздники ожидаются многокилометровые пробки
29.12.2018 г. 14:03
Фото с сайта gorod48.ru
Южноуральские пограничники предупредили о возможных заторах на пропускном пункте в Троицке в праздничные дни.
В новогодние каникулы ожидается существенное увеличение пассажиропотока и усиление трафика через границу на пункте пропуска Бугристое. Возможно возникновение многокилометровых пробок. В региональном пограничном управлении ФСБ водителей попросили заранее планировать маршруты движения. Пересекать границу с Казахстаном в ведомстве рекомендовали на других пунктах пропуска – Николаевка в Варненском районе и Мариинский в Брединском.
Фото с сайта gorod48.ru
Новости на эту тему
- 28.12.2018 г. Челябинск встал в 9-балльных пробках из-за снегопада
- 04.12.2018 г. На дорогах Челябинска из-за ночного снегопада образовались пробки
- 14.09.2018 г. На границе с Казахстаном под Троицком до конца года будет затруднено движение из-за ремонта дороги
- 06.07.2018 г. Время пересечения границы Челябинской области и Казахстана может увеличиться из-за Сабантуя
- 23.05.2018 г. В Челябинске из-за ДТП с микроавтобусом встал Свердловский проспект