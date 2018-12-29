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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Минэкологии со 2 января начнет мониторинг ситуации с вывозом мусора в Челябинске
29.12.2018 г. 14:00
Министерство экологии области будет следить за вывозом отходов в челябинском кластере после официального перехода на новую схему обращения с ТКО.
Соответствующее поручение ведомству в пятницу, 28 декабря, дал губернатор Борис Дубровский. Со 2 января сотрудники минэкологии, курирующие сферу обращения с отходами, будут дежурить по графику и контролировать вывоз мусора. Министр экологии области Сергей Лихачев также выйдет на работу 2 числа.
Начальник управления экологического просвещения ведомства Виталий Безруков сообщил корреспонденту «Челябинского эха», что никаких проблем с вывозом отходов в столице Южного Урала не ожидается. «Данная мера предпринята, чтобы не допустить пробуксовок при запуске новой схемы обращения с ТКО с 1 января», - подчеркнул Виталий Безруков.
Региональным оператором по обращению с отходами в челябинском кластере станет компания «Центр Коммунального сервиса». С начала года челябинцев ждет повышение тарифа на вывоз мусора – с 1 января он будет начисляться на количество проживающих в квартире, а не на ее метраж, как было ранее. Жильцы многоквартирных домов будут платить 67 рублей 59 копеек, а в частном секторе ставка будет равняться 52 рублям 18 копейкам.
Фото с сайта sibkray.ru
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