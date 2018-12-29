Топ-5 новостей Челябинска

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Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 22 по 29 декабря 2018 года.

Силовики провели обыски в офисах и на складах сети «Красное & Белое»

Серия обысков прошла в среду, 26 декабря, в офисах в Москве и Челябинске, а также на складах в Казани, Воронеже, Самаре, Уфе. Оперативные мероприятия провели сотрудники налоговой службы, ФСБ и Росалкогольрегулирования. Они были связаны с подозрениями в продаже контрафактного алкоголя и неуплате налогов. Обыски начались утром и продолжались весь день. Часть водителей не пустили на территорию складов, а другую часть — не выпустили оттуда. В итоге сотрудникам сети пришлось ночевать в своих машинах на почти 30-градусном морозе, пишет 74.ru.

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В региональном управлении ФНС Znak.com сообщили, что «Красное & Белое» не имеет непогашенных обязательств по налогам перед бюджетом Челябинской области, но по данным СМИ, СК возбудил уголовное дело по уходу от уплаты налогов. Как рассказали представители сети, факт хранения и реализации конфтрафактной продукции установлен не был. Однако эксперты Росалкогольрегулирования изъяли образцы спиртного со склада сети на экспертизу качества. В течение месяца специалисты выяснят, продают ли в торговых точках поддельный алкоголь, сообщают «Известия».

Фото с сайта iobninsk.ru

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз считает, что обыски связаны с тем, что сеть «Красное & Белое» мешает старому пулу федеральных ритейлеров. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам Вадима Дробиза, претензии от налоговой службы и подозрения в работе с контрафактом являются лишь поводом, чтобы убрать конкурента с рынка. «Это рабочие моменты, которые можно решить через суд, для этого не надо парализовывать работу компании, тем более аккурат перед Новым годом, когда продажи растут в 3-4 раза», — прокомментировал он. Вадим Дробиз напомнил, что недавно на рынок продуктового ритейла вышло государство. В частности, банк ВТБ купил долю акций у предпринимателя Сергея Галицкого. «Изначально говорили, что доля будет снижаться, но теперь озвучиваются другие планы – доля будет расти. «Магнит» — это 15 тыс. магазинов по всей сети, прежде всего эконом-дискаунтеры. И «Красное & Белое» – его прямой конкурент», — уточнил эксперт. Он также отметил, что если «Альфа-банк» будет куплен каким-то государственным банком, государство получит контроль еще над одним крупнейшим дискаунтером — X5 (X5 Retail Group). «Если это произойдет, у государства окажется 25 тыс. торговых точек алкоголя», — заключил Дробиз.

В Челябинске утвердили тариф на вывоз мусора

Тарифы на вывоз мусора по каждому кластеру утвердили на заседании министерства тарифов области в понедельник, 24 декабря. Эксперты рассчитали стоимость услуг по транспортировке отходов, учли затраты на топливо. Для жителей многоквартирных домов в Челябинске ежемесячная плата составит 67,59 рубля на человека. Владельцы частных домов будут платить 52,18 рубля. Регоператор «Центр коммунального сервиса» предлагал установить тариф в размере 107,55 и 83,03 рубля соответственно.

Фото: Анна Адианова

В пресс-службе ведомства отметили, что в Челябинской области плата за услугу по обращению с отходами является одной из самых низких в стране.

В Челябинске запустят новую систему мониторинга воздуха, которая будет определять источники выбросов

Новое оборудование разрабатывает подведомственный Росгидромету НИИ «Тайфун». Руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников в эфире программы «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» рассказал, что главное отличие системы от существующей в том, что она позволит устанавливать источники выбросов. «Поставлена задача в ближайшее время получить научные изыскания по расстановке постов наблюдения, которые не просто будут говорить, что в городе есть превышение по такому-то веществу, а позволят сразу говорить, кто превысил концентрацию», - заявил Виталий Курятников.

Фото с сайта Gorod55.Ru

Он пояснил, что новая система мониторинга будет многоступенчатой - в работе будут участвовать не только надзорные органы, но и сами промышленные предприятия. «Здесь задействованы Росгидромет, региональные органы власти и предприятия – это будет трехступенчатая система мониторинга. Для того, чтобы она была максимально полной и достоверной, мы предлагаем предприятиям дополнительно поставить посты. На сегодняшний день мы единственные в Российской Федерации, у кого этот процесс находится в системной работе. Посты ставит группа компаний «Мечел», ММК, такой пост мы будем запускать в зоне влияния «Энергопрома», - заявил Виталий Курятников. Всего в Челябинске планируется поставить около двух десятков постов новой системы - это даже больше требуемого количества, добавил Виталий Курятников. На реализацию программы уйдет около 500 млн рублей. Ее ввод в эксплуатацию будет сопряжен с принятием закона о квотировании выбросов, проект которого сейчас вносится на рассмотрение в Госдуму.

В Челябинск пришли морозы и снегопады

Со вторника, 25 декабря, до четверга в школах города отменяли занятия. Самой холодной стала ночь на среду, когда температура опустилась до - 30. В этот день из-за морозов отменили уроки с 1-го по 9-й классы первой смены и с 1-го по 7-й классы второй смены. За сутки к медикам из-за обморожений обратились семь человек: пять взрослых и двое детей. Четырех пострадавших госпитализировали. Среди них был один ребенок.

Фото с сайта msktambov.ru

В четверг и пятницу в городе шел снег. На дорогах в пятницу днем образовались десятибалльные пробки, произошло более десятка ДТП. В новогоднюю ночь синоптики обещают -21 - -23, без осадков. Днем 1 января воздух прогреется до -14 - -16.

В Озерске медведь насмерть разодрал своего хозяина

Трагедия произошла вечером в понедельник, 24 декабря. 4-летний медведь напал на мужчину на территории хозяйственных простроек на улице Промышленной. Животное разорвало тело южноуральца. От полученных травм мужчина скончался. Также медведь убил двух собак. На место происшествия прибыли полицейские, которые застрелили животное, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта pixabay.com

Известно, что южноуралец принес медведя из леса несколько лет назад и держал в вольере. Мужчина планировал пристроить животное в цирк или зоопарк, но там отказались его принимать. Тогда житель Озерска оставил его себе. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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