Эксперт: продажи автомобилей в Челябинске вырастут из-за саммитов ШОС и БРИКС

Фото с сайта pixabay.com

Челябинские эксперты рассказали о развитии авторынка в 2018 и 2019 годах.

Одной из главных тенденций развития авторынка в 2018 году стало изменение характера поведения покупателей машин. По словам президента ассоциации челябинских автодилеров Александра Рулевского, сейчас потребители совсем по-другому реагируют на динамику курса валют, чем несколько лет назад.

«Уже можно говорить, что изменилось поведение потребителей. Если еще несколько лет назад, когда курс доллара начинал колебаться, люди стремились посмотреть, переждать – куда дальше, что дальше? А сейчас как только курс пошел вверх – все бегут в магазин. Логика понятна, потому что курс пошел вверх – значит, через какое-то время повысятся цены и поэтому надо успеть купить», — прокомментировал Александр Рулевский.

В целом наблюдается рост рынка примерно на 15-20%. Эта цифра оказалась чуть выше ожиданий аналитиков, однако никакого взрывного роста не произошло. Вторичный рынок стал серьезной альтернативой продажам новых автомобилей. Сейчас соотношение сохраняется в районе четырех подержаных машин на одну из салона. Кроме того, важным моментом в 2018 году стало увеличение сегмента автокредитования – займы на покупку машины берут до 60% потребителей. Александр Рулевский полагает, что развитие авторынка обусловлено веяниями времени – наступила эпоха, в которой нельзя прожить без своей машины.

«Сказывается отложенный спрос, то, что потребители привыкли к новым ценам, и, как я всегда говорю, мы уже живем в другой эпохе, в которой без автомобиля не обойтись и люди кто как, кто новый, кто подержанный – приобретают себе автомобили для жизни», — прокомментировал Александр Рулевский.

Одним из радикально новых явлений на Южном Урале стал каршеринг – сервис краткосрочной аренды автомобиля в 2018 году прижился в Челябинске, несмотря на изначальный скепсис автоэкспертов.

«У нас прижился каршеринг. Я, допустим сомневался, но нет, правда, я не знаю, насколько это выгодный бизнес для тех, кто им занимается, но то, что появились каршеринговые машины в потоке, это все видят. Я думаю, что раз есть спрос, значит они дальше будут работать в этом плане и у каршеринга есть будущее», — прокомментировал Александр Рулевский.

Александр Рулевский прогнозирует активное развитие каршеринга в 2019 году. По его словам, этот бизнес будет расширяться и находить новые схемы.

Самым популярным автобрендом 2018 года традиционно стала Lada. Эксперт отметил, что «АвтоВАЗ» сделал большой качественный скачок в плане сервиса и теперь может на равных конкурировать с дилерами иномарок.

«Они уже несколько лет идут в этом направлении. Во-первых, они поменяли модельный ряд, во-вторых, у них стали очень серьезные дилерские стандарты, на уровне иностранных производителей. И это дает свои плоды. Кроме того, они держат цены на уровне, чтобы быть конкурентными. И на самом деле это очень серьезно», — прокомментировал Александр Рулевский.

Сейчас Lada является реальной альтернативой дешевым китайским автомобилям и бюджетным иномаркам, собираемым в России. Среди других марок, как и в прошлые годы, преобладают корейские – по мнению Александра Рулевского, корейская автопродукция отлично адаптирована к российским условиям.

«Корейцы хорошо чувствуют наш рынок, корейцы его понимают и отсуда результат. При этом они конечно делают машины «всемирные» - то есть, такие, которые продаются и у них, и в России и где-то еще, но эти машины по дизайну и интерьеру очень подходят вкусам наших потребителей», — прокомментировал Александр Рулевский.

Александр Рулевский заявил, что в 2019 году ожидается прирост рынка продаж автомобилей еще на 10-12%. Эта сфера, по мнению эксперта, является концентрированным выражением общих тенденций в экономике. Автомобиль сейчас находится в потребительском приоритете – это колоссальный плюс для рынка и основание для его развития в дальнейшем.

Другим оптимистичным фактором для сферы Александр Рулевский назвал подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. По его словам, это привлечет в город инвестиции, которые неизбежно стимулируют активность потребителей.

«На будущий год нам надо будет очень многое построить и очень многое освоить. Это деньги, а раз это деньги, они неминуемо дойдут до людей, а люди неминуемо пойдут покупать автомобили. Это мне немного напоминает эпоху так называемой, если помните, «дорожной революции». Тогда в город пришли деньги на строительство дорог, а автомобили появились потому, что эти денежные вливания дошли до конкретных людей и на каком-то этапе это вылилось в новые объемы проданных автомобилей », — прокомментировал Александр Рулевский.

Иного мнения о перспективах на 2019 год председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Николай Живец. Он отметил, что в краткосрочной перспективе из-за нынешних экономических тенденций оптимистического сценария в развитии авторынка ждать не следует.

«В каждой отрасли складываются какие-то изменения в худшую сторону. Налоговое бремя растет, ушли льготы, в том числе и для малого бизнеса, какие-то режимы отменены, НДС вырос. Подорожает бензин, причем если подорожает бензин – подорожает все, потому что все нужно возить. Поэтому предпосылок к тому, что где-то будет легче, пока не видно», — заявил Николай Живец.

По данным агентства «Автостат», к ноябрю 2018 года Челябинская область вошла в десятку регионов России по емкости рынка новых автомобилей. За 11 месяцев на Южном Урале продали порядка 40 тыс. новых машин. По общей емкости сегмента - почти 48 млрд рублей - регион на десятом месте в стране. Средневзвешенная цена нового автомобиля в Челябинской области - 1 млн 227 тыс. рублей. В топ-10 рейтинга ниже стоимость только в Татарстане - 1,2 млн рублей.

Фото с сайта pixabay.com





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