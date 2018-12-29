В центре Челябинска заметили гигантского танцующего снеговика

На здании «Челябинск-Сити» появилось динамичное изображение снеговика и снегурочки.

На самом высоком офисном здании Челябинска подсветку обновили перед Новым годом. Там друг друга сменяют изображения снеговика и снегурочки высотой около 100 метров. Обе фигуры танцуют и приветственно машут прохожим, которые гуляют по пешеходной части улицы Кирова.

Видео: Галина Лепина

Современную систему подсветки установили летом 2017 года. 10 тыс. пикселей на площади 7,5 тыс. квадратных метров и автоматическое управление позволяют создавать и транслировать любые тематические изображения, сообщили в пресс-службе бизнес-центра «Челябинск-Сити». Ко Дню города в сентябре 2018 года на фасаде здания появился движущийся верблюд. Высота животного составляла около 50 метров, длина — примерно 35 метров. Верблюд двигался со скоростью 9 метров в секунду.

Видео: Ирина Юсупова

23-этажное здание «Челябинск-Сити» является самым высоким офисным центром в столице Южного Урала. Его высота составляет 111 метров.







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