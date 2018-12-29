Митрополита Челябинского и Миасского Никодима перевели в Новосибирск

Фото с сайта mitropolia74.ru

В Челябинской митрополии РПЦ сменилось руководство.

В пятницу, 28 декабря, на заседании священного синода было принято решение о переводе митрополита Челябинского и Миасского Никодима в Новосибирск. Челябинскую епархию возглавит 44-летний епископ Троицкий и Южноуральский Григорий. Одновременно за ним оставили временное руководство Троицкой епархией. Об этом сообщает журнал заседания синода, опубликованный на сайте Московского патриархата.

Перестановка связана с отставкой из-за преклонного возраста 75-летнего митрополита Владимирского и Суздальского Евлопия - на его пост назначили новосибирского митрополита Тихона, место которого займет Никодим.

48-летний Никодим (Чибисов) возглавлял Челябинскую митрополию с 2014 года. На этом посту он сменил Феофана (Ашуркова), который сейчас возглавляет представительство РПЦ в Татарстане.

Фото с сайта mitropolia74.ru





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