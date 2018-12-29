В Челябинске с утра произошел трамвайный коллапс

Фото с сайта vk.com/cheltr74

Утром в Челябинске на четыре часа остановились трамваи.

Перебои с движением начались около 08:00 в субботу, 29 декабря. Обездвиженные вагоны массово скопились на проспекте Победы на участке от областной больницы №3 до Теплотехнического института. Там пролегает самое большое количество трамвайных маршрутов - девять.

Об инциденте сообщили сами вагоновожатые в сообществе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте». Причиной прекращения движения они назвали падение напряжения в контактной сети. Водители жаловались, что они замерзают в неотапливаемых вагонах. После того, как подача энергии возобновилась, у одного из трамваев сломался пантограф, что снова закупорило линию. Вагоны начали движение около 11:00.

Фото с сайта vk.com/cheltr74





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