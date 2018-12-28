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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
На Южном Урале будут судить мужчину, который с ножом напал на судью
28.12.2018 г. 15:37
Фото с сайта ysia.ru
В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в нападении на мирового судью.
Все произошло вечером 19 декабря 2017 года около одного из домов по улице Северная в Еманжелинске. Мужчина узнал мирового судью, несколько раз ударил ее руками и нанес ножевое ранение. Также пьяный южноуралец угрожал убить знакомого топором. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили в региональном управлении СК.
Фото с сайта ysia.ru