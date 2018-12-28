На Южном Урале будут судить мужчину, который с ножом напал на судью

Фото с сайта ysia.ru

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в нападении на мирового судью.

Все произошло вечером 19 декабря 2017 года около одного из домов по улице Северная в Еманжелинске. Мужчина узнал мирового судью, несколько раз ударил ее руками и нанес ножевое ранение. Также пьяный южноуралец угрожал убить знакомого топором. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили в региональном управлении СК.

Фото с сайта ysia.ru

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