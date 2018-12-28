В Челябинске огласили приговор членам экстремистской организации, убившим бездомного

Фото с сайта 74.мвд.рф

Четверо челябинцев получили сроки за деятельность в составе запрещенной организации.

На скамье подсудимых оказались члены запрещенной в России экстремистской организации «Мизантропик дивижн». Их признали виновными в ряде преступлений, совершенных в 2015-2017 годах.

Двое мужчин на почве расовой неприязни убили бездомного. Также члены ячейки оскверняли памятники и сооружения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, – наносили на них свастику и другие символы нацизма. Кроме того, один из мужчин изготовил самодельное взрывное устройство, подорвал его, все снял на видео и выложил в интернет.

Суд приговорил челябинцев к разным срокам тюремного заключения. Двое участников убийства получили 17,5 и 18 лет колонии строгого режима, третьего отправили за решетку на четыре года, четвертый получил 2,5 года условно, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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