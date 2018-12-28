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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
В Челябинске огласили приговор членам экстремистской организации, убившим бездомного
28.12.2018 г. 16:19
Четверо челябинцев получили сроки за деятельность в составе запрещенной организации.
На скамье подсудимых оказались члены запрещенной в России экстремистской организации «Мизантропик дивижн». Их признали виновными в ряде преступлений, совершенных в 2015-2017 годах.
Двое мужчин на почве расовой неприязни убили бездомного. Также члены ячейки оскверняли памятники и сооружения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, – наносили на них свастику и другие символы нацизма. Кроме того, один из мужчин изготовил самодельное взрывное устройство, подорвал его, все снял на видео и выложил в интернет.
Суд приговорил челябинцев к разным срокам тюремного заключения. Двое участников убийства получили 17,5 и 18 лет колонии строгого режима, третьего отправили за решетку на четыре года, четвертый получил 2,5 года условно, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Фото с сайта 74.мвд.рф