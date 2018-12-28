Эксперты: что будет с ценами на бензин в 2019 году

Фото с сайта arnapress.kz

Московские и челябинские экономисты дали прогноз по стоимости топлива на ближайшее время.

Прогноз подготовили аналитики Центра исследования проблем реальной экономики при Российском экономическом университете имени Плеханова. Они полагают, что правительство продолжит сдерживать стоимость топлива, но при этом откажется от радикальных мер, вроде прямого регулирования. Наиболее вероятным сценарием московские эксперты назвали рост цен, не превышающий официальную инфляцию – 5,5%. Такой показатель на 2019 год спрогнозировал Центробанк.

В середине года представители крупных нефтяных компаний заключили соглашение с властями о фиксации майских цен на горючее. Оно будет действовать до 31 марта 2019 года. Ожидается, что в январе цены подрастут на 1,5% из-за роста НДС и затем в темпе прогнозной инфляции – от 4% до 5,5%. Для нивелирования эффекта от роста акцизов предполагается ввести механизм компенсаций. В целом эксперты полагают, что резких скачков цены на топливо в 2019 году удастся избежать.

Похожего мнения придерживается челябинский экономист Сергей Гордеев. Он отметил, что резкого повышения стоимости горючего удастся избежать из-за текущего падения цен на нефть, которая снижает волатильность на рынке.

«Этот процесс во многом определяется правительством. Насколько будут эффективны его решения – мнения неоднозначны. Неэкономические методы часто бывают не всегда эффективны. Сейчас цена на нефть стала падать и будет меньше волатильность на рынке, потому что ожидание высоких цен на международном рынке сбивает ажиотаж», - прокомментировал Сергей Гордеев.

Он пояснил, что рост цен на топливо неизбежен, однако заоблачным он не будет из-за ограничения на потребление, которое возникнет из-за чрезмерно высоких цен. По сути, уже сейчас некоторые отказываются от частого использования личного авто из-за дорогого бензина, подчеркнул экономист.

Однако массового отказа от личного автотранспорта не произойдет – в этом уверен председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Николай Живец.

«Те, кто мог отказаться, у кого автомобиль был сопутствующей вещью - на дачу съездить, например, - может быть и откажутся. А так - на чем ездить? На маршрутках? Ну, я не знаю, насколько это возможно. Автобусов пока у нас немного, метро у нас нет. Откажутся, когда будет какая-то альтернатива», - пояснил Николай Живец.

Сейчас литр 92-го в Челябинске, по данным УФАС, дешевле всего на АЗС «Газпромнефть-Центр» - 39 рублей 20 копеек. Самое дорогое горючее в Челябинске – на заправках «Лукойл-Уралнефтепродукт». Литр АИ-92 там обойдется в 40 рублей 85 копеек, АИ-95 – в 44 рубля 45 копеек, а дизтопливо стоит почти 47 рублей.

Фото с сайта arnapress.kz

Все новости за 28.12.2018 г.»