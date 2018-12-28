Экс-мэра Миасса Станислава Третьякова оставили в СИЗО до февраля

Фото с сайта u74.ru

Центральный райсуд Челябинска продлил арест бывшему мэра Миасса Станислава Третьякова.

В пятницу, 28 декабря, следствие выступило с ходатайством о продлении меры пресечения для экс-главы администрации Миасса. Суд принял решение оставить Станислава Третьякова в СИЗО до 6 февраля.

Экс-мэра Миасса обвиняют в получении взятки. Его задержали в ноябре 2018 года. По данным следствия, в 2012 году, когда Третьяков был заместителем главы администрации Миасса, он получил более 140 тыс. рублей за незаконное выделение земельного участка.

Фото с сайта u74.ru

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