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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Экс-мэра Миасса Станислава Третьякова оставили в СИЗО до февраля
28.12.2018 г. 14:48
Фото с сайта u74.ru
Центральный райсуд Челябинска продлил арест бывшему мэра Миасса Станислава Третьякова.
В пятницу, 28 декабря, следствие выступило с ходатайством о продлении меры пресечения для экс-главы администрации Миасса. Суд принял решение оставить Станислава Третьякова в СИЗО до 6 февраля.
Экс-мэра Миасса обвиняют в получении взятки. Его задержали в ноябре 2018 года. По данным следствия, в 2012 году, когда Третьяков был заместителем главы администрации Миасса, он получил более 140 тыс. рублей за незаконное выделение земельного участка.
Фото с сайта u74.ru