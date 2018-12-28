В Челябинске в частном доме четыре человека отравились угарным газом

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

В Ленинском районе трех взрослых и одного ребенка госпитализировали с отравлением угарным газом.

Все произошло в четверг, 27 декабря, в 22:30 в одном из частных домов на улице Фатеевская. Четыре человека отправились угарным газом от работающей бензиновой электростанции, установленной в пристроенном гараже. Они были без сознания, когда прибыли медики. Всего в здании находились десять человек.

Угарным газом отравились три женщины в возрасте 44, 45 и 65 лет и 11-летний мальчик. Их госпитализировали в областную клиническую больницу. Взрослые находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

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