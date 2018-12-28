- 69.5218р. + 0.6456
- 79.6581р. + 1.2701
-
26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Прокуратура требует лишить полномочий челябинского депутата, который давал деньги под проценты
28.12.2018 г. 13:52
В Челябинске депутату райсовета грозит лишение мандата за незаконные доходы.
Депутат Ленинского райсовета систематически предоставлял физическим лицам займы под проценты и залог недвижимости. От этого он получал дивиденды, а при неуплате долгов взыскивал их через суд. В течение последних трех лет депутат не отмечал в декларациях дополнительные источники доходов.
Вопросы у прокуратуры возникли и к супруге депутата. У нее в собственности выявили шесть объектов недвижимости, а годовой доход женщины составил 1 млн рублей. Ничего этого депутат также не указал в справках.
Прокурор Челябинской области Виталий Лопин направил материалы проверки губернатору Борису Дубровскому. Глава региона рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.
Фото с сайта astv.ru
- 05.12.2018 г. В Госдуме рассмотрят вопрос о лишении неприкосновенности депутата Вадима Белоусова
- 27.11.2018 г. В Челябинске на ремонт дорог дополнительно выделили 620 млн рублей
- 20.11.2018 г. В ближайшие два года рост доходов южноуральцев будет практически нулевым
- 25.10.2018 г. В 2018 году доходы бюджета Челябинской области выросли почти на 7 млрд рублей
- 25.09.2018 г. Годовой зарплаты губернатора хватит на покупку двухкомнатной квартиры в центре Челябинска