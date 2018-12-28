Прокуратура требует лишить полномочий челябинского депутата, который давал деньги под проценты

Фото с сайта astv.ru

В Челябинске депутату райсовета грозит лишение мандата за незаконные доходы.

Депутат Ленинского райсовета систематически предоставлял физическим лицам займы под проценты и залог недвижимости. От этого он получал дивиденды, а при неуплате долгов взыскивал их через суд. В течение последних трех лет депутат не отмечал в декларациях дополнительные источники доходов.

Вопросы у прокуратуры возникли и к супруге депутата. У нее в собственности выявили шесть объектов недвижимости, а годовой доход женщины составил 1 млн рублей. Ничего этого депутат также не указал в справках.

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин направил материалы проверки губернатору Борису Дубровскому. Глава региона рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

Фото с сайта astv.ru

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