Борис Дубровский: в 2018 году в Челябинской области выросла реальная зарплата

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области дал интервью «Ъ-Южный Урал».

Подводя итоги 2018 года, Борис Дубровский сообщил, что реальная зарплата южноуральцев выросла на 6,6%.

«Важно, что впервые за несколько лет в плюс вышел розничный товарооборот. Это значит, у людей появились дополнительные средства, которые можно потратить на себя, на своих детей», - сказал Борис Дубровский.

Он добавил, что цель работы любой разумной власти заключается в том, чтобы обеспечить людям высокое качество жизни.

«В экономике год завершаем с положительной динамикой, по базовым показателям, таким, как индекс промышленного производства, опережаем прошлогодние значения. В целом экономика области стала устойчивее к возможным рискам», - прокомментировал губернатор.

Объем инвестиций с начала года вырос на одну треть, региональный грузооборот автотранспорта — на 12%, такой же прирост достигнут в стройкомплексе. Несмотря на сложные погодные условия, валовый объем зерновых достиг почти 2 млн т. Собран рекордный урожай картофеля и масличных культур. Отмечу, что в целом за последние четыре года в регионе произведено сельхозпродукции на 561 млрд руб., АПК сегодня один из основных драйверов региональной экономики.

Фото с сайта gubernator74.ru

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