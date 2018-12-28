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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Борис Дубровский: в 2018 году в Челябинской области выросла реальная зарплата
28.12.2018 г. 13:45
Губернатор Челябинской области дал интервью «Ъ-Южный Урал».
Подводя итоги 2018 года, Борис Дубровский сообщил, что реальная зарплата южноуральцев выросла на 6,6%.
«Важно, что впервые за несколько лет в плюс вышел розничный товарооборот. Это значит, у людей появились дополнительные средства, которые можно потратить на себя, на своих детей», - сказал Борис Дубровский.
Он добавил, что цель работы любой разумной власти заключается в том, чтобы обеспечить людям высокое качество жизни.
«В экономике год завершаем с положительной динамикой, по базовым показателям, таким, как индекс промышленного производства, опережаем прошлогодние значения. В целом экономика области стала устойчивее к возможным рискам», - прокомментировал губернатор.
Объем инвестиций с начала года вырос на одну треть, региональный грузооборот автотранспорта — на 12%, такой же прирост достигнут в стройкомплексе. Несмотря на сложные погодные условия, валовый объем зерновых достиг почти 2 млн т. Собран рекордный урожай картофеля и масличных культур. Отмечу, что в целом за последние четыре года в регионе произведено сельхозпродукции на 561 млрд руб., АПК сегодня один из основных драйверов региональной экономики.
Фото с сайта gubernator74.ru
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