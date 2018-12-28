Челябинск встал в 9-балльных пробках из-за снегопада

Источник: «Яндекс.Пробки»

На дорогах Челябинска в пятницу, 28 декабря, днем образовались пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается в девять баллов. Заторы образовались на улицах Труда, Энгельса, Российская, Свободы, Цвиллинга, проспектах Ленина, Победы. Также сложно проехать по улицам Воровского, Блюхера, Дарвина и Свердловскому проспекту. На дорогах произошло более десятка ДТП. Сильный снегопад в Челябинске был в четверг и возобновился в пятницу. По данным гидрометцентра, снег также будет идти в субботу.

Источник: «Яндекс.Пробки»

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