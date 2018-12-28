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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Челябинск встал в 9-балльных пробках из-за снегопада
28.12.2018 г. 13:14
Источник: «Яндекс.Пробки»
На дорогах Челябинска в пятницу, 28 декабря, днем образовались пробки.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается в девять баллов. Заторы образовались на улицах Труда, Энгельса, Российская, Свободы, Цвиллинга, проспектах Ленина, Победы. Также сложно проехать по улицам Воровского, Блюхера, Дарвина и Свердловскому проспекту. На дорогах произошло более десятка ДТП. Сильный снегопад в Челябинске был в четверг и возобновился в пятницу. По данным гидрометцентра, снег также будет идти в субботу.
Источник: «Яндекс.Пробки»
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