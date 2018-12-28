Челябинск
- 68.8762р. - 0.0103
- 78.388р. - 0.1357
Разворот
Разбор полетов
-
26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
В Челябинске закроют дорогу в аэропорт
28.12.2018 г. 12:57
Фото с сайта Vyksavkurse.ru
В Челябинске закроют движение по путепроводу в районе ООО «Мечел-Кокс».
Решение об ограничении движения приняли из-за аварийного состояния путепровода. Дорога будет перекрыта с субботы, 29 декабря, до устранения проблем, сообщили в пресс-службе городской администрации. Проехать в сторону аэропорта автомобилисты смогут только через Бродокалмакский тракт.
Фото с сайта Vyksavkurse.ru
Новости на эту тему
- 08.11.2018 г. В Металлургическом районе из-за строительства дома ограничат движение транспорта
- 02.11.2018 г. В центре Челябинска на две недели закроют движение транспорта
- 25.10.2018 г. На Свердловском проспекте на неделю ограничат движение
- 19.10.2018 г. В Челябинске ограничили движение на улице Лесопарковой
- 18.10.2018 г. В Челябинске на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Воровского ограничат движение