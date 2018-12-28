В Челябинске закроют дорогу в аэропорт

Фото с сайта Vyksavkurse.ru

В Челябинске закроют движение по путепроводу в районе ООО «Мечел-Кокс».

Решение об ограничении движения приняли из-за аварийного состояния путепровода. Дорога будет перекрыта с субботы, 29 декабря, до устранения проблем, сообщили в пресс-службе городской администрации. Проехать в сторону аэропорта автомобилисты смогут только через Бродокалмакский тракт.

Фото с сайта Vyksavkurse.ru

Все новости за 28.12.2018 г.»