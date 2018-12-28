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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Больница заплатила 280 тыс. рублей за незамеченный у ребенка аппендицит
28.12.2018 г. 12:10
В Челябинской области больница выплатила пациенту компенсацию за некачественные медицинские услуги.
Врачи Кунашакской районной больницы поставили неверные диагнозы четырехлетней девочке. В результате у нее развился острый аппендицит с осложнением. Потребовалось несколько операций, чтобы устранить гнойный процесс и провести интенсивную терапию. После этого девочка десять дней находилась в искусственной коме.
Прокуратура установила, что причиной инцидента стала поздняя диагностика аппендицита и отсутствие динамического наблюдения за ребенком, из-за чего болезнь дала осложнения. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с больницы компенсацию морального вреда. Первоначальную сумму в 230 тыс. рублей оспорили в областном суде. По результатам рассмотрения апелляции матери девочки выплатили 280 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта vikiperm.com
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