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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
В челябинской многоэтажке из-за непотушенной сигареты выгорели три балкона
28.12.2018 г. 11:04
В Тракторозаводском районе в многоэтажном жилом здании произошел пожар.
Возгорание произошло в ночь на пятницу, 28 декабря, в доме на улице Хохрякова. Пожарные прибыли на место через восемь минут после того, как поступил вызов, к этому времени из-за сильных порывов ветра пламя перекинулось на соседние балконы шестого и седьмого этажа. Однако огнеборцам удалось отстоять другие квартиры.
Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек, еще девятерых вывели спасатели. Пламя тушили 11 машин и почти 40 пожарных. Источником возгорания, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета на кровати.
Челябинцев призывают не курить в постели, особенно в нетрезвом состоянии. «Такой незначительный источник зажигания как непотушенная сигарета, способен не только лишить вас жилья и благополучия, но и здоровья, и даже жизни», - предупреждают в региональном управлении МЧС.
Видео: Андрей Омельченко / Vk.com
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