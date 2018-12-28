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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Менее половины челябинцев смотрят в 2019 год с оптимизмом
28.12.2018 г. 10:51
Социологи филиала Президентской академии узнали, с каким настроением челябинцы встречают 2019 год.
Большая часть опрошенных – свыше 43% – встречают Новый год с чувством оптимизма, в основном это представители молодежи. По сравнению с 2017 годом, респондентов с позитивными ожиданиями стало меньше – тогда их было более половины.
Нейтрально относятся к 2019 году чуть более трети опрошенных. Этот показатель с течением времени почти не меняется, отмечают исследователи. А вот количество людей, которые встречают Новый год с плохим настроением, практически удвоилось. Если в 2017 году таких было чуть более 9%, то сейчас – почти 17%. Среди респондентов, которые не ждут от наступающего года ничего хорошего, оказалось особенно много женщин старше 50-ти и людей с низким уровнем доходов.
По данным опросов ВЦИОМ, которые приводят социологи, южноуральские тенденции в целом соответствуют общероссийским. Радость и ожидание перемен к лучшему чувствуют менее половины жителей страны, чуть менее трети ощущают спокойствие и уверенность. В уходящем году люди стали чаще испытывать негативные эмоции. Так, россияне вдвое чаще чувствуют усталость и грусть и втрое чаще – разочаровываться в чем-либо.
Фото с сайта pixabay.com
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