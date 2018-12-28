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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
В Челябинске водитель «Яндекс.Такси» погиб после столкновения с фурой
28.12.2018 г. 10:47
Скриншот видео с сайта vk.com
На Свердловском тракте произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси».
Авария произошла в 02:25 пятницу, 28 декабря, недалеко от поста ГАИ. 51-летний водитель автомобиля «Яндекс.Такси» не справился с управлением и выехал на обочину, где столкнулся с электропорой и ограждением. Затем машина влетела в грузовик Scania. В результате таксист скончался на месте ДТП от полученных травм, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.
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