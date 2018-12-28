В Челябинске водитель «Яндекс.Такси» погиб после столкновения с фурой

Скриншот видео с сайта vk.com

На Свердловском тракте произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

Авария произошла в 02:25 пятницу, 28 декабря, недалеко от поста ГАИ. 51-летний водитель автомобиля «Яндекс.Такси» не справился с управлением и выехал на обочину, где столкнулся с электропорой и ограждением. Затем машина влетела в грузовик Scania. В результате таксист скончался на месте ДТП от полученных травм, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

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