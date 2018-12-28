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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
Бывшему начальнику отдела закупок УралГУФК за взятки дали условный срок и забрали машину
28.12.2018 г. 10:41
В Челябинске вынесли приговор экс-сотруднику университета физкультуры за коррупционные правонарушения.
В ноябре 2015 года 36-летний челябинец, который занимал в вузе должность начальника отдела закупок, получил от двоих коммерсантов взятку в 12 тыс. рублей за помощь в заключении госконтрактов. Кроме того, с февраля по май 2016 года мужчина получил от представителей охранного предприятия за покровительство по службе 44 тыс. рублей – это была лишь часть оговоренной суммы в 132 тыс. рублей.
Бывший начальник отдела закупок полностью признал вину, написал явку с повинной и сотрудничал со следствием. За получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Помимо этого мужчине назначили штраф в размере 1,5 млн рублей и лишили его права занимать руководящие посты в госорганах на два года. В счет уплаты штрафа у него арестовали автомобиль Hyundai Solaris, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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