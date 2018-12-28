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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
В Кольцово приземлился первый самолет рейса Челябинск-Екатеринбург
28.12.2018 г. 09:57
Фото с сайта avia.pro
Первый полет лайнера авиакомпании «Ижавиа» по маршруту Челябинск-Екатеринбург состоялся.
Борт прибыл в Кольцово в четверг, 27 декабря, в 22:15. 200-километровое расстояние между мегаполисами Як-42 преодолел за 27 минут, говорится на странице аэропорта в Facebook. Рейс транзитный – после высадки пассажиров воздушное судно продолжило полет. Борт направился в Ижевск, оттуда он полетит в Минеральные Воды.
Первый рейс авиакомпании «Ижавиа» в Екатеринбург должен был состояться в ночь на 30 ноября. Однако за пять часов до назначенного времени пассажирам пришли SMS-уведомления об отмене вылета. В авиакомпании объяснили это организационными сложностями при запуске нового направления.
Фото с сайта avia.pro
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