В Магнитогорске отказались отпевать в церкви ВИЧ-инфицированную женщину, умершую от туберкулеза

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области священнослужители отказались отпевать женщину, которая скончалась от заразной болезни.

Инцидент произошел в начале недели в Свято-Никольском храме Магнитогорска. Туда привезли на отпевание тело женщины, умершей в Челябинске. При жизни покойная была ВИЧ-инфицирована, кроме того, у нее был туберкулез в открытой форме. Из-за этого служители церкви отказались ее отпевать в храме, сообщает портал «Magcity74».

«Храм посещают семьи с маленькими детьми, которые могут заразиться. Поэтому в целях безопасности мы предложили провести заочное отпевание, без тела покойного. К тому же, они не записались на обряд заранее», — цитирует издание настоятеля Свято-Никольского храма Федора Сапрыкина.

Главврач областного туберкулезного диспансера №3 Анатолий Шалагин рассказал, что поводов опасаться заразы у священников на самом деле не было. «Микобактерия туберкулеза живет только в условиях живого организма. В теле умершего человека она погибает. К тому же туберкулез передается воздушно-капельным путем. А покойник не дышит, поэтому заразиться невозможно», - пояснил эксперт.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 28.12.2018 г.»