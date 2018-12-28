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26.12.2018 г. | 09:21Гости эфира: Панов Феликс, Курятников Виталий
В Магнитогорске отказались отпевать в церкви ВИЧ-инфицированную женщину, умершую от туберкулеза
28.12.2018 г. 09:23
В Челябинской области священнослужители отказались отпевать женщину, которая скончалась от заразной болезни.
Инцидент произошел в начале недели в Свято-Никольском храме Магнитогорска. Туда привезли на отпевание тело женщины, умершей в Челябинске. При жизни покойная была ВИЧ-инфицирована, кроме того, у нее был туберкулез в открытой форме. Из-за этого служители церкви отказались ее отпевать в храме, сообщает портал «Magcity74».
«Храм посещают семьи с маленькими детьми, которые могут заразиться. Поэтому в целях безопасности мы предложили провести заочное отпевание, без тела покойного. К тому же, они не записались на обряд заранее», — цитирует издание настоятеля Свято-Никольского храма Федора Сапрыкина.
Главврач областного туберкулезного диспансера №3 Анатолий Шалагин рассказал, что поводов опасаться заразы у священников на самом деле не было. «Микобактерия туберкулеза живет только в условиях живого организма. В теле умершего человека она погибает. К тому же туберкулез передается воздушно-капельным путем. А покойник не дышит, поэтому заразиться невозможно», - пояснил эксперт.
Фото с сайта pixabay.com
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