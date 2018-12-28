В Челябинске завод по производству алюминия временно лишили разрешения на выбросы

Фото с сайта pravmin74.ru

Росприроднадзор приостановил действие разрешения ООО «НИКПРОМ» на выбросы.

Завод по производству алюминия находится на Троицком тракте. Во время рейдового осмотра сотрудники регионального управления Росприроднадзора выявили на предприятии источник выброса, который не был учтен в проекте нормативов.

В воздух завод выбрасывает оксид углерода, неорганическую пыль, диоксид серы и диоксид азота. В пресс-службе ведомства отметили, что в зону потенциального влияния предприятия попадают жилые дома Советского района и сады. Из-за нарушения действие разрешения завода на выбросы приостановили.

Фото с сайта pravmin74.ru

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